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«التموين» تحدد سعر إردب القمح 2024 وموعد استلام المطاحن للمحصول

كتب:

أحمد فوزي
02:41 م | الأحد 14 أبريل 2024
حصاد القمح - صورة أرشيفية

حصاد القمح - صورة أرشيفية

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر أردب القمح 2024، وبدء توريده لتبدأ مطاحن الدقيق في استقبال القمح المحلي الوارد من موسم الحصاد الحالي، لتجهز احتياجات المخابز لإنتاج العيش المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.

سعر أردب القمح 2024 واستعداد مطاحن الدقيق

ويبدأ توريد القمح المحلي من الفلاحين والمزارعين وفق السعر المُعلن من وزارة التموين، والمصدق عليه رسميًا من مجلس الوزراء، وطبقًا للمواصفات المعمول بها من قبل الوزارة في استلام القمح فإن سعر أردب القمح 2024، يشمل 3 درجات من القمح حسب درجة النقاوة، جاءت أسعارها كالتالي:

- توريد أردب القمح درجة نقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه، وهي أعلى نسبة نقاوة في القمح المحلي.

- توريد أردب القمح درجة نقاوة 23 بسعر 1950 جنيها.

- توريد أردب القمح درجة نقاوة 22.5 بسعر 1900 جنيه.

ووفق تصريحات وزارة التموين، فإن مطاحن الدقيق استعدت لاستقبال القمح المحلي تزامنًا مع بدء موسم الحصاد، تمهيدًا لطحنه لتوزيع الدقيق على المخابز لإنتاج رغيف العيش المدعم للمواطنين المدرجين على البطاقات التموينية، إذ يبدأ غدًا موسم توريد القمح المحلي لموسم 2024 رسميًا.

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