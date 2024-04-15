«التموين» تعلن بدء استلام وتوريد القمح المحلي بالمحافظات: نقله محظور

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء استقبال المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات، القمح المحلي 2024 من الموردين والمزارعين، اعتبارا من اليوم الاثنين، مؤكدة أن نقاط الاستلام تفتح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الصباح الباكر حتى أخر مورد من المزارعين.

توريد القمح 2024

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان، أنه قد تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة، معلنا أن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد.

وزارة التموين

من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام، إنه تم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية وذلك لمتابعة توريد القمح، مؤكدًا أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

حظر نقل القمح المحلي 2024

وأضاف المتحدث الرسمي، أن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام شمل حظر نقل القمح، بالضوابط التالي:

- حظر نقل القمح من مكان إلى أخر إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.

- حظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين.

- حظر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.