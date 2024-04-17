متحدث «التموين»: انخفاض سعر طن الدقيق بنسبة تصل لـ35%

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أنه سينعقد غدًا اجتماع بين وزير التموين ورئيس غرفة صناعة الحبوب ورئيس الشعبة العامة للمخابز على مستوى الجمهورية، مع دولة رئيس الوزراء، لافتًا إلى أنه سيجري إعلان كل التفاصيل بخصوص منظومة تسعير الخبز السياحي الحر والفينو.

وأضاف «كمال» خلال مداخلته اليوم الأربعاء، على برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن وزير التموين اجتمع معهم أمس، وجرى الاتفاق على الخطوط العريضة للمنظومة، وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة العيش السياحي الحر، ومهمة هذه اللجنة، متابعة الأسعار والتكلفة شهريًا، في ضوء مدخلات الإنتاج.

انخفاض سعر الدقيق وانعكاسه على سعر الخبز

وتابع: «انخفض سعر الدقيق مؤخرًا إلى نحو 35%، حيث كان الطن بسعر 24 ألف جنيه، ووصل حاليًا إلى 15 ألف جنيه، ويجب أن ينعكس الانخفاض على سعر الخبز البلدي أو الحر السياحي، وسيكون المدخل في لجنة المتابعة تلك، هو سعر الدقيق».

واستكمل: «سيكون القرار الوزاري قائم على تحديد السعر والوزن والاشتراطات الصحية والفنية، والإجراءات الواجب توافرها في المخابز وخاصة التراخيص، وأنواع العيش أحجامه، وكل الجهات الرقابية سواء الرقابة التجارية أو التموينية، ستمر على المخابز لمتابعة الإلتزام بتعليق الأسعار والأوزان».