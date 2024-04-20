«معايير اختيار شريك الحياة» أولى فعاليات «أهل مصر» للمرأة بمطروح (صور)

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الملتقى الـ16 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، البرنامج التدريبي ضمن مشروع «أهل مصر»، الذي تنظمه لأبناء المحافظات الحدودية، وجاء اللقاء بعنوان «معايير اختيار شريك الحياة»، يتضمن عدد من المحاضرات.

وعقدت المحاضرة في النادي الاجتماعي، شارك فيها الدكتورة أم العز بريك، مديرة الإدارة العامة إعلام الإسكندرية ومطروح بالهيئة العامة للاستعلامات.

وتناولت المحاضرة عن معايير الاختيار، وكذلك الاستعداد للارتباط، مؤكدة أن العبء أكبر على المرأة في الاختيار، وكذلك الاستعداد للزواج، مشيرة إلى أن عبء الزواج يقع بصورة كبيرة على المرأة.

أولا: معايير اختيار شريك الحياة

قالت الدكتورة أم العز، إن اختيار الشريك المناسب للحياة والزواج هو قرار شخصي هام يتطلب وقتًا وتفكيرًا جيدًا، هناك عدة عوامل يمكنك، أن تأخذها في الاعتبار عندما تقيِّم شخصًا كمرشح ليكون شريك حياتك.

ومنها: القيم والمبادئ المشتركة، التوافق النفسي والعاطفي، والاحترام المتبادل، وذلك الاحترام كمفهوم مجتمعي يجب أن يكون نابعا منذ البداية على احترام الحدود الشخصية، وإعطاء كل شريك المساحة الخاصة به للتعبير عن ذاته، وتحققها داخل تلك العلاقة، الاتفاق على الأهداف المشتركة.

ثانيا الاستعداد للزواج

أشارت إلى أن هذا الاستعداد ما أطلق عليه علماء النفس بمرحلة «الإفصاح عن الذات» التي تبدأ من الثقة بالنفس، والنظرة الواقعية، ومعرفة الحقوق والواجبات، والتخطيط المشترك.

ثالثا الاحتياجات لكلا الشريكين

تابعت: تتنوع الاحتياجات لشركاء الزواج، حسب طبيعة كلا منهما، والظروف البيئية والنفسية التي عاش فيها كليهما، وقد اتفق غالبية العلماء والمهتمين، على أن هذه الاحتياجات المتنوعة تشمل الاحتياجات العاطفية، والاحتياجات الجسدية، الاحتياجات الاجتماعية، الاحتياجات المعنوية والروحية، والاحتياجات المادية، والاحتياجات الشخصية.

وأكدت خلال ملتقى قصور الثقافة، أهمية أن دعم الشريكين بعضهما في تلبية هذه الاحتياجات، وبشكل متبادل من أجل بناء على فهم عميق للشريكين، يمكن أن يعزز الرضا والسعادة في العلاقة، لافتة إلى اختلاف الاحتياجات ما بين الرجل والمرأة.

رابعا: فهم سيكولوجية الرجل والمرأة

هناك اختلاف كبير بين المرأة والرجل «الشركاء داخل الأسرة» في سيكولوجية كلا منهما عند التعامل مع أمور الحياة اليومية داخل الأسرة الاتصال والتفاعل.