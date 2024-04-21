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تراجع الأسعار اليوم في بورصة الدواجن.. «الفراخ البيضاء» بـ74 جنيها

كتب:

سعيد رمضان
05:17 ص | الأحد 21 أبريل 2024
أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 21 -4-2024، انخفاضا ملحوظا في عدد من الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن، حيث يتراوح سعر الفراخ البيضاء، من 74 إلى 75 جنيها من أرض المزرعة، وقد تختلف الأسعار من مكان لآخر.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

ترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، بحسب آخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في مصر 

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن، لتتراوح بين 74 إلى 75 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 80 إلى 85 جنيها للكيلو، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر، حيث تضاف أسعار النقل وغيرها.

أسعار الفراخ اليوم

أشارت بيانات بورصة الدواجن، إلى تراجع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في الأسواق، ليتراوح بين 88 إلى 89 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 95 إلى 100 جنيه للكيلو، بينما استقر سعر الأمهات البيضاء، ليسجل نحو 75 جنيها للكيلو، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم.

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