«قوى عاملة النواب»: 2024 سيكون عام التعافي الكامل من الأزمة الاقتصادية

قالت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن توجه الدولة لخفض الأسعار ومتابعتها في الأسواق خلال الفترة المقبلة من خلال رادار الأسعار، يتماشى مع توجيهات واضحة بتحسين معيشة المصريين، بالتماشي مع الخطوات والإجراءات الاقتصادية الموجودة اليوم والسيولة الدولارية.

الأعباء المعيشية

وتابعت «التمامي» في بيان، أن التزام التجار بالأسعار المعلنة واجبًا وطنيًا قبل أن يكون إلزامًا قانونيًا، وكمساهمة أساسية في تخفيف معاناة المواطنين والاعباء المعيشية عنهم.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن متابعة الحكومة واعلان رئيس الوزراء، رصد انخفاض الأسعار والوصول لنحو 30% في بعض السلع خلال الفترة المقبلة يؤكد ما يمر به الوطن من رواج اقتصادي وبدء التعافي عقب تدفق أموال صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق الدولي وكذلك مع الاتحاد الأوروبي على مشروعات وقروض. موضحة: أن تحرك الدولة المصرية جاء ذكيا جدا في التفاعل مع الأزمة.

استقرار السوق

وأشارت، إلى أن استقرار السوق يعزز من قدرة الدولة على المضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة، كما أن تعافي الاقتصاد بشكل كبير وقدرته على مجابهة التحديات الاقليمية والدولية، يؤكد أن عام 2024 سيكون عام التعافي الكامل من الأزمة الاقتصادية.