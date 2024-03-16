شيرين رضا تنسحب على الهواء وتنهي حلقة «العرافة»: «ده كتير أوي»

انسحبت الفنانة شيرين رضا على الهواء، بسبب سؤال في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «المحور»، و«النهار».

ومنحت الإعلامية شيرين رضا كارت به سؤال، وقالت لها إنها مخيّرة بين الإجابة وعدمها، إلا أنّ الأخيرة عندما قرأت السؤال عبّرت عن غضبها الشديد، قائلة: «أنا شايفة إن ده كتير أوي، أكيد مش هقرأ السؤال، خلاص كده».

وعلَّقت الإعلامية بسمة وهبة على ما حدث، قائلة: «اختلفت مع الإعداد، فقد كان السؤال قاسيًا للغاية، والسؤال كان شخصيًا، ورد فعلها طبيعي، وبذلك تنتهي الحلقة».

وقالت الفنانة شيرين رضا إنّ علاقتها بزينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب جيدة حتى الآن، موضحةً: «مازعلتش إنها تزوجت من عمرو دياب، هي عملت حاجة غلط؟! ماتجوزتش عمرو وأنا متجوزاه».

وواصلت: «بالنسبة لانفصالي عن عمرو دياب، أنا كنت عاوزة أتطلق»، وقاطعها شيخ العرافين قائلاً: «عارف انتِ اتطلقتِ ليه، ماكنتيش طايقة عمرو لما كنتِ حامل ولا طايقة ريحته»، لتجيب عليه قائلة: «كل الستات كده، الست وهي حامل مش بتحب ريحة أي حاجة، وكنت بقول له ماتحطش بيرفيوم في الغرفة، لأن كل حاجة كانت بتخليني أرجّع، وبالتالي ماكنتش بطيق ريحة البيرفيوم بتاعته مش ريحته هو».