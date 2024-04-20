مع تغيير الساعة.. اعرف مواعيد عمل المقاهي والمطاعم الصيفية

تبدأ وزارة التنمية المحلية، تطبيق مواعيد عمل المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والمولات الصيفية بدايةً من الجمعة المقبلة مع تغيير الساعة للعمل بالتوقيت الصيفي.

ومن المقرر بدء تطبيق تغيير الساعة والعمل بالتوقيت الصيفي بدءا من الجمعة المقبل وفق قرار مجلس الوزراء، ليبدأ معها تطبيق مواعيد عمل المحلات والمقاهي والمطاعم الصيفية.

مواعيد عمل المقاهي والمطاعم الصيفية

ويكون مواعيد عمل المقاهي والمطاعم والبازارات الصيفية حتى 1 صباحا.

ويتم غلق المحلات والمولات التجارية الساعة الحادية عشر مساءً مع مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والعطلات والأعياد الرسمية للدولة، لتكون في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

التوقيت الصيفي

ومن المقرر تغيير الساعة وبدء التوقيت الصيفي بدءا من يوم الجمعة الموافق 26 أبريل ليتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة في خلال فصل الصيف الذي يكثر فيه استخدام التكييفات والمراوح والأجهزة الكهربائية.