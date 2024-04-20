6 شروط لاستخراج سجل هندسي جديد وفقا لمشروع لائحة مزاولة المهنة

حالة من الجدل الواسع بين أوساط المهندسين بعد الإعلان عن الانتهاء من مشروع لائحة مزاولة المهنة، التي انتهت النقابة من إعداده قبل عدة أيام، وطرحته لحوار مجتمعي شامل حتى يتاح لأعضاء الجمعية العمومية الاطلاع عليه، وتقديم أي ملاحظات، ومن المنتظر أن يعقد أول اجتماع عصر اليوم بمسرح النقابة بمشاركة عدد من النقابات الفرعية.

مشروع لائحة مزاولة المهنة

ويتضمن مشروع لائحة مزاولة المهنة المقرر مناقشته اليوم عددا من المواد التي تحدد مجالات ممارسة المهندس لمهنته، وتنظم العلاقات المهنية بين المهندسين، وبين المهندس والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، ومن بينها الشروط والقواعد العامة لاستخراج السجل الهندسي وفقا للائحة الجديدة:

- لا يتم استخراج أو تجديد السجل الهندسي الممارسة المهنة لأعضاء النقابة العاملين بالحكومة وقطاع الاعمال والجامعات والمعاهد إلا بعد الحصول على موافقة جهة العمل واعتمادها من لجنة ممارسة المهنة.

- يقدم المهندس موافقة جهة العمل المثبتة بالبطاقة لحين الوصول إلى التقاعد لا يوقع للمهندس أكثر من سجل هندسي واحد ولا يستخرج بدل فاقد إلا بعد تقديم مذكرة بالفقد من قسم الشرطة وإقرار من المهندس بذلك تسجيل الأعمال بالسجل الهندسي واعتمادها.

- يجب ألا يتعدى حجم الأعمال وأعدادها التي يتم تسجيلها بالسجل الهندسي عن حجم الأعمال المحددة باللائحة للفئات الهندسية المختلفة.

استخراج السجل الهندسي

- يتم سداد الرسوم المقررة للسجل الهندسي مع مضاعفة رسوم البدل فاقد عند تكرار الفقد ه يجدد السجل سنويا من تاريخ الإصدار / التجديد السابق بعد دفع الرسوم المقررة.

- يشترط إحضار خطاب من اتحاد التشييد والبناء يف يد بعدم قيد المهندس بجداول التشييد والبناء لا يتم الغاء السجل الهندسي إلا في حالة الوفاة أو شطب اسم المهندس من النقابة أو تغيير السجل من فئة الأخرى عند ترقى المهندس أو بناء على طلب المهندس.

- يجوز لكل نقابة فرعية تفويض أحد موظفيها لاستلام السجلات الهندسية من النقابة العامة وتسليمها للمهندس صاحب السجل أو بالتوكيل الخاص الصادر لذلك.