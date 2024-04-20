انتهاء تصوير فيلم «الهوى سلطان» استعدادا لعرضه في موسم الصيف

أنهت المخرجة هبة يسري تصوير فيلم «الهوى سلطان» استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائية في موسم الصيف الذي يجمع في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

قصة فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الاصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

منة شلبي تنتهي من تصوير «فرقة موت»

وانتهت الفنانة منة شلبي من تصوير فيلم فرقة الموت الذي لم يحدد ميعاد عرضه حتى الآن، وهو من بطولة النجم أحمد عز، وآسر ياسين، عصام عمر وتأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

وتدور أحداث فيلم «فرقة الموت» حول ضابط يتم اختياره «أحمد عز» ليقوم بتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، في إطار أكشن تشويقي وينتمي لنوعية أفلام الحركة والإثارة.