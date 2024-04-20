مجدي أبو عميرة: اختيار صلاح السعدني في مسلسل القاصرات بسبب ملامحه الغليظة

قال المخرج مجدي أبو عميرة، إن علاقته مع الفنان الراحل صلاح السعدني قوية منذ الطفولة؛ بداية من «لا تطفئ الشمس» الذي شارك فيه كل منهما، والتقى أبو عميرة بصلاح السعدني في مسلسل «القاصرات» واختاره لبطولة العمل لأنه فنان عظيم ووجه شرس.

سبب اختيار السعدني في مسلسل القاصرات

وأضاف أبو عميرة، خلال مداخلة في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على فضائية «CBC»، أن فكرة اختيار السعدني في مسلسل «القاصرات»، كانت لسنه الكبير وملامحه القاسية التي تخدم القضية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن صلاح السعدني ممثل من العيار الثقيل ومحبوب على المستوى الإنساني من كل الوسط الفني والجمهور.

قوة صلاح السعدني على المستوى الفني

وتابع: «الفنان صلاح السعدني على المستوى الفني لا يجهد المخرج ويحترمه مهما كان سنه، بالإضافة إلى ذاكرته الفولاذية، ولديه ملكة الحفظ بشكل رائع، وبإمكانه الإضافة للكتابة التي يقوم بأدائها ليس من خلال التعديل عليها وإنما من التلقائية التي يقوم بها بالعمل بسبب سهولة الحفظ وإلقاء المشهد، وهذا ما يجعله فنانا مبتكرا».