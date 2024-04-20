وزير التموين: خفض أسعار الزيوت بنسبة 14% إضافية عن التراجع الأخير

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض سعر الزيت اليوم، بنسبة 14% بالإضافة الى التخفيضات السابقة، ليصل إجمالي التخفيضات على سلعة الزيت إلى 36% من تاريخ بدء سلسة الاجتماعات التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مع المنتجين والموردين والمصنعين واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، في ضوء أعمال لجنة ضبط الأسعار والأسواق برئاسة مجلس الوزراء.

انخفاض سعر زيت الخليط

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر زجاجة الزيت الخليط بعد التخفيض الإضافي الذي جرى اليوم، يبدأ من 65 جنيها لزجاجة الزيت الخليط 1 لتر في الأسواق.

كما أكدت الشركات المنتجة للزيوت والمسلى، التزامها الراسخ بتقديم أفضل المنتجات الغذائية بجودة عالية، حيث تضع في مقدمة أولوياتها، تلبية احتياجات العملاء، وتوفير متطلباتهم بشكل مستمر وفعّال.

وأوضحت أن ذلك حرصا منها على مواكبة التطورات في السوق المصرية، وتخفيف الأعباء على كاهل المستهلكين، وفى مقدمة هذه الشركات أرما، صافولا، والمتحدة، وغيرها من الشركات المنتجة.

وفرة في المعروض من الزيوت

في سياق متصل، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك وفرة وزيادة فى الإتاحة والمعروض من السلع الأساسية، بعد الإفراجات الجمركية التي تمت مؤخرا، وتجاوزت 8 مليارات دولار، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المنتجين والسلاسل والمستوردين، لخفض الأسعار في صالح المستهلك المصري.