طرح ملجأ بريطانى للبيع مقابل 165 ألف إسترلينى.. ما علاقته بالحرب العالمية الثانية؟

يشهد شهر أبريل الجاري مزادا علنيا لبيع ملجأً قديم بالقرب من كوبهام البريطانية، مقابل 165 ألف إسترلينى، أي ما يساوي نحو 10 ملايين جنيه، جنبًا إلى جنب مع 2.1 فدانًا من غابات حزام الركاب، ولكن دون الحصول على إذن التخطيط الحالي للموقع.. فما سر ارتفاع سعر هذا الملجأ؟

ملجأ بريطاني للبيع مقابل 165 ألف إسترلينى

وفقًا لِما ورد بصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، من المقرر أن يتم بيع ملجأ Foxwarren Bunker في مزاد علني خلال شهر أبريل الجاري، من قِبل دار Strettons للمزادات، وهو ملجأ منسي من وقت الحرب العالمية الثانية، ويعد هذا الملجأ هو الأول من نوعه والمصمم للغارات الجوية، كما أنه يُرجَح أنه بُنيَّ على ضفة الغابة، وأنه أحد أهم الممرات في التاريخ العسكري البريطاني.

جدير بالذكر أن الملاجئ أصبحت مرتبطة بشبكة من المستودعات المعروفة باسم إدارة فوكسوارين التجريبية، والتي كانت أيام الحرب عبارة عن مشروع سري أنتج نماذج أولية لطائرات وأسلحة جديدة، وكان أحد العاملين في هذا المشروع هو بارنز واليس مخترع Dambusters، الذي أمضى وقتًا في تطوير آلية إطلاق قنبلته المرتدة في مكان قريب.

الملجأ يسرق اهتمام المستكشفين الهواة

وبعيدًا عن الأثار السلبية لـ الحرب العالمية الثانية، فقد أصبح ملجئ Foxwarren Bunker اليوم مصدرًا لاهتمام المستكشفين الهواة؛ إذ شهد موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ومواقع الويب المخصصة للاكتشافات المهجورة تحت الأرض، توثيق عدد من الزيارات إلى الملجأ.

وكان ملجأ Foxwarren Bunker قد عُرض للبيع العام الماضي بمبلغ 300 ألف جنيه إسترليني، أي ما يساوي نحو 18 مليون جنيه، إلأ أنه لم يجد من يشتريه.