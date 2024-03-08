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دراما المتحدة

مزاد علني لبيع عدد من المحلات التجارية في العبور

كتب:

أيمن حمزة
12:10 م | الجمعة 08 مارس 2024
رئيس جهاز العبور الجديدة يفتتح معرض أهلا رمضان

رئيس جهاز العبور الجديدة يفتتح معرض أهلا رمضان

أعلن الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بيع 7 محال بالمركز التجاري المُقام على القطعة رقم (59) بمنطقة اللؤلؤ بالحي الـ14 بالمدينة في مزاد علني، بمساحات تتراوح من 20 م2 إلى 40 م2 إضافة إلى صيدلية.

وأشار إلى أنّ المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية، نظرًا لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها، لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

افتتاح معرض أهلا رمضان

وفي سياق آخر، افتتح معرض أهلا رمضان، المقام بالمدينة بالتنسيق بين المبادرات الحكومية والتنموية والمستثمرين بالمدينة، يرافقه عدد من رموز المحافظة والمدينة، وممثلي حزب مستقبل وطن بأمانة العبور، وممثلي العمل المجتمعي بالمدينة، ولفيف من قيادات الجهاز، وذلك في إطار إطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة

وأوضح أنّ المعرض يُقام في مبنى الحضانة بمنطقة الحرية، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.