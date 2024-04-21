رئيس لجنة الفنون بالقومي للمرأة: مسابقة «الأقصى صمود ونضال» تساند نساء فلسطين

تنظم لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة، مسابقة فنية تحت عنوان «سيدة الأقصى - صمود ونضال»، وقالت الدكتورة رانيا يحيى رئيس اللجنة، إن هذه المسابقة تهدف إلى تسليط الضوء أكثر على القضية الفلسطينية ومعاناة السيدات في قطاع غزة في ظل غياب كافة معاير الأمن والسلام.

مسابقة القومي للمرأة تتضامن مع المرأة الفلسطينية

وأوضحت رئيس لجنة الفنون والآداب في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن اللجنة تهتم بالتعبير عن قضايا المرأة بين الحين والآخر في مساهمة لرفع الوعي بين المواطنين بقضاياها، وتلجأ عادة إلى تنظيم المسابقات لما لها من أثر في النفوس وقوة دافعة للشباب، فضلا عن أنها تساعد في وصول الفكرة بشكل أفضل وأعمق.

ولفتت عضو القومي للمرأة إلى أن هذه المرة جرى تناول المرأة الفلسطينية، حيث إن المعناة التي تعيشها السيدات في قطاع غزة، يمكنها أن تعبر عن أي شكل من أشكال العنف الذي يمكن أن تتعرض له المرأة في أي مكان في العالم.

وأضافت: «نعبر عن تضامنا مع نساء غزة من خلال هذه المسابقة ومن خلال الأعمال التي يقوم المتسابقين برسمها أو نحتها وغيره».

جوائز مسابقة القومي للمرأة

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة، أن المسابقة جاءت تشمل أكثر من فرع من الفروع الفنية، وهي: الرسم – الحفر – التصوير الزيتي – النحت، وهناك 3 فئات من الجوائز المادية تقدم في كل فئة من الفئات سالفة الذكر، وجاءت على النحو التالي:

• الجائزة الأولى: مبلغ أربعة آلاف جنيه، وشهادة تقدير.

• الجائزة الثانية: مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وشهادة تقدير.

• الجائزة الثالثة: مبلغ 2000 جنيه، وشهادة تقدير.