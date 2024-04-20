محافظ أسوان ومايا مرسي يتفقدان أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في مستهل زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس بنطاق المحافظة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

دور المحافظ في حماية حقوق المرأة

حضر اللقاء كل من المهندس عمرو سليمان عضو المجلس. الدكتورة هدى مصطفي مقررة فرع المجلس بأسوان، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، وإلينا بانوفا المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، والدكتورة سمر الأهدل رئيس فريق التعاون مع الاتحاد الأوروبي والنمسا بوزارة التعاون الدولي، والسفير عمر أبو عيش مساعد وزير لخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي.

في البداية وجهت الدكتور مايا مرسي الشكر للواء أشرف عطية محافظ أسوان على حفاوة الاستقبال، وعلى دوره المستمر في دعم ورعاية المرأة وحرصه على تمكينها اقتصاديًا والمساندة الكبيرة للمجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن قوة المجلس القومي للمرأة تأتي من الدعم السياسي له من الدولة المصرية.

جهود القيادات النسائية

فيما أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الكبير للمجلس القومي للمرأة في الوصول إلى سيدات أسوان من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات، مٌشيدًا بجهود فرع المجلس بأسوان بقيادة الدكتورة هدى مصطفى في تنفيذ الأنشطة والدورات التدريبية لأكثر من 118 قرية من قرى محافظات حياة كريمة.

وأكد محافظ أسوان أن جزء كبير وراء تحقيق نجاحات بالمحافظة هو وجود القيادات النسائية في فريقه، مشيرا إلى أن نائب المحافظ سيدة، والسكرتير العام سيدة أيضًا.

وفى نهاية اللقاء أهدى اللواء أشرف عطية، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة درع المحافظة تكريما لجهودها في تمكين المرأة.