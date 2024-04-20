من هي زوجة الفنان تامر هجرس؟.. خطفت الأنظار على السوشيال ميديا

«كل ما احتاجه هو الهواء الذي اتنفسه لأحبك.. الله حافظ»، كلمات دونها الفنان تامر هجرس، بمشاعر وحب كبير يحمله تجاه زوجته، أعلى مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته عدة ثوانٍ، يظهر خلاله برفقة زوجته ووالدة ابنتيه، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

زوجة تامر هجرس خطفت الأنظار

ووسط حالة من الإعجاب بمقطع فيديو الفنان تامر هجرس برفقة زوجته، تداول العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو، وانهالت التعليقات على كلامه ومدى حبه لها، كما وصفهما البعض الآخر بأنهما أشقاء، نظرًا للشبه الكبير الذي جمعهما.

ونستعرض خلال السطور أبرز المعلومات التي وردت عن زوجة الفنان تامر هجرس، بعد أن خطفت الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق حساباتها الشخصية على مواقع التواصل.

من هي زوجة الفنان تامر هجرس

- تُدعى ميرال نور.

- في العقد الخامس من عمرها.

- تحمل الجنسية المصرية وجدتها إنجليزية.

- تخرجت في الجامعة الأمريكية.

- تعرفت على «هجرس» خلال المرحلة الجامعية.

- لديهما ابنتين «تمارا وتالا».

- درست العلاقات العامة الإعلان.

- تعمل مدربة رياضية.

ظهر الفنان تامر هجرس في العديد من اللقاءات التلفزيونية السابقة، متحدثًا عن زوجته ومدى حبهما الكبير لبعض، إذ يصفها دائمًا بأنها أكبر بناته «ابنته الأولى»، قائلًا: «مراتي ضافت لحياتي كتير أوي.. وهي أول بناتي وأول فرحتي، وبعدها تمارا وتالا آخر العنقود».