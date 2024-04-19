اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تحذر من عواقب اتساع الصراع «الإيراني - الإسرائيلي»
كتب:
محمد عزالدين
07:37 م | الجمعة 19 أبريل 2024
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- مصر تحذر من عواقب اتساع الصراع «الإيرانى - الإسرائيلى»
- «الخارجية»: نأسف لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يمكّن فلسطين من الحصول على عضوية كاملة فى الأمم المتحدة كحق أصيل للشعب الذى يعانى الاحتلال
- «المالية»: مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوى للتأمين الصحى الشامل
- «معيط»: النظام يحمى أفراد الأسرة من مخاطر المرض الصحية والمالية
- الحكومة تنفى عودة عمل الموظفين من المنازل كل يوم أحد
- «التحالف الوطنى»: إطلاق المرحلة الثالثة من قافلة المساعدات السادسة لدعم «غزة»
- تضم 73 قاطرة محملة بـ1490 طناً من المواد الغذائية والملابس والأدوية
- تفعيل مُخرجات «الحوار الوطنى»
-الاستفادة من المؤسسات الثقافية لدعم الهوية الوطنية
- إصدار دليل إرشادى للهوية البصرية فى المحافظات
- «الإسكان»: 889 حملة للتفتيش على «وحدات الاجتماعى» للتأكد من شغل المستفيدين لها
- «الجزار»: مبادرة «سكن لكل المصريين» تهدف لوصول الدعم لمستحقيه
- صلاح السعدني.. «الجنوبي» يودع حلمه
- القطبان.. وموقعة المصير
- الأهلى مع مازيمبى وغياب 8 لاعبين أبرزهم «الشحات وعاشور وديانج وعطية»
- الزمالك أمام «دريمز» و«زيزو» يواصل التأهيل و«جوميز» يحذر اللاعبين من استمرار أفراح القمة
الصفحة الثانية
- هجوم إسرائيلى داخل العمق الإيرانى والانفجارات تدوى فى «أصفهان».. وتحذيرات دولية من خطورة التصعيد
- «طهران»: رصدنا 3 مسيرات وتم تفعيل منظومة الدفاع الجوى وتدميرها فى السماء.. و«القاهرة»: عواقب خطيرة لاتساع رقعة الصراع وعدم استقرار المنطقة
- «مسقط» تدين الهجوم.. و«بكين»: سنواصل القيام بدورنا لتحقيق التهدئة
- «أبوالنور»: إسرائيل تزعزع استقرار الشرق الأوسط.. و«العنانى»: ردة الفعل الإسرائيلية نوعية وليست انتقامية لحفظ ماء وجه تل أبيب
- الاحتلال الإسرائيلى يدمر البنية التحتية لمخيم «نور شمس».. ويواصل تخريب الشوارع فى «الضفة الغربية»
- جرافات الاحتلال تهدم محلات ومخازن فى ساحة المخيم.. وتطلق قنابل الصوت والغاز فى قرية المغير
- 14 اتفاقية لمشروعات استثمارية صينية بـ «اقتصادية قناة السويس»
- «شين فنج مينج» القابضة تؤسس مصنعاً لإنتاج ألياف الفايبر والبوليستر.. و«جمال الدين»: جذبنا 128 مشروعاً
- وزيرة الهجرة: مصالح المصريين بالخارج أولوية قصوى فى «الجمهورية الجديدة»
- «جندى»: تزايد الطلب على العمالة المصرية محلياً ودولياً يحد من «الهجرة غير الشرعية».. والشاب المصرى من أكثر الجنسيات تفوقاً ما يجعله مطمعاً للدول التى تعانى من نقص العمالة
الصفحة الثالثة
- خطة «الثقافة» لتفعيل مخرجات الحوار الوطنى: تعظيم الاستفادة من المؤسسات فى دعم الهوية الوطنية.. وقانون لبيع «الحرف التراثية»
- إصدار دليل إرشادى للهوية البصرية للمحافظات يشمل المدن والحضر والريف.. واستراتيجية لإطلاق الطاقات الإبداعية والحفاظ على الهوية بالتعاون مع مركز معلومات الوزراء
- انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضى الدولة
- «التنمية المحلية»: التصدى بقوة للتعديات والتعامل بحسم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية.. و«آمنة»: استرداد ١٫٥ مليون متر مربع وإزالة ٢٧٥٨ تعدياً و٢٤٢ مخالفة استزراع سمكى ببورسعيد خلال المرحلتين الأولى والثانية.. وتنفيذ توجيهات «السيسى» بضرورة استغلال الأراضى المستردة فى مشروعات النفع العام
- زيادة الإقبال على توريد القمح لصوامع وزارة التموين والمحافظون يوجهون بسرعة تسليم مستحقات المزارعين
- «الأعلى للجامعات»: لا أعداد إضافية للكليات فى تنسيق 2024
الصفحة الرابعة
- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: المتاجرة بالدين
- مقال رأي لـ إمام أحمد بعنوان: الدولة العاقلة وسط إقليم طائش!
- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور «فسدق»
- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: مطاردة «بصيص» النور
الصفحة الخامسة
- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: بركان إيران
- مقال رأي لـ أشرف شرف، بعنوان: عبدالرحمن الأبنودي.. موال النهار
- مقال رأي لـ الأمير رشا يسري، بعنوان: حوار المسيرات بين إسرائيل وإيران
- مقال رأي لـ لطفي سالمان، بعنوان: هل تغلق مصر التيك توك؟
الصفحة السادسة
- صلاح السعدني.. «الجنوبى» يودع حلمه
- من «حسن أرابيسك» لـ«سليمان غانم».. رحلة من العطاء الفنى
- «المتحدة للخدمات الإعلامية» تنعاه: مصر فقدت قامة فنية وثقافية كبيرة
- «الشناوى»: كان عملاقاً فى ذروة عطائه وحتى عندما اختار الصمت
- تفاصيل اللحظات الأخيرة: مات على سريره داخل منزله
- نجوم الفن والإعلام ينعونه: فقدنا قيمة كبيرة برحيلك وشرفنا بالعمل معك
- مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: في حب العمدة صلاح السعدني
الصفحة السابعة
- موقعة المصير.. الأهلى يواجه مازيمبى فى لوبومباشى.. 8 غيابات تضرب الأحمر تغييرات فى التشكيل.. ومكافآت خيالية تنتظر بطل الكونغو
- التحديات لا تنتهى.. «كولر»: سنرد على من ضحكوا لفوزهم على بيراميدز
- المشاركة للجاهزين فقط.. «شيكابالا» يعود لحسابات الزمالك أمام «دريمز» و«جوميز» يحذر اللاعبين من استمرار أفراح القمة
- معنا للنهاية.. ليفربول يتمسك بـ«صلاح» و«كلوب» يدافع عن لاعبه
الصفحة الثامنة
- مشهد مؤثر.. عائشة بن أحمد: دموعى نزلت «بدون سابق إنذار»
- «كنتالوب زى الشهد».. تجود به أراضى الإسماعيلية وثماره عالية السكر ومنخفضة السعر
- على نار وحطب.. وجبات ساخنة للنازحين مجاناً من «مطبخ الخير»
- بالذكاء الطبيعى أو الاصطناعى.. «Double Face» لكشف المحتوى الإلكترونى الزائف