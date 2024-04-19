اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تحذر من عواقب اتساع الصراع «الإيراني - الإسرائيلي»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر تحذر من عواقب اتساع الصراع «الإيرانى - الإسرائيلى»

- «الخارجية»: نأسف لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يمكّن فلسطين من الحصول على عضوية كاملة فى الأمم المتحدة كحق أصيل للشعب الذى يعانى الاحتلال

- «المالية»: مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوى للتأمين الصحى الشامل

- «معيط»: النظام يحمى أفراد الأسرة من مخاطر المرض الصحية والمالية

- الحكومة تنفى عودة عمل الموظفين من المنازل كل يوم أحد

- «التحالف الوطنى»: إطلاق المرحلة الثالثة من قافلة المساعدات السادسة لدعم «غزة»

- تضم 73 قاطرة محملة بـ1490 طناً من المواد الغذائية والملابس والأدوية

- تفعيل مُخرجات «الحوار الوطنى»

-الاستفادة من المؤسسات الثقافية لدعم الهوية الوطنية

- إصدار دليل إرشادى للهوية البصرية فى المحافظات

- «الإسكان»: 889 حملة للتفتيش على «وحدات الاجتماعى» للتأكد من شغل المستفيدين لها

- «الجزار»: مبادرة «سكن لكل المصريين» تهدف لوصول الدعم لمستحقيه

- صلاح السعدني.. «الجنوبي» يودع حلمه

- القطبان.. وموقعة المصير

- الأهلى مع مازيمبى وغياب 8 لاعبين أبرزهم «الشحات وعاشور وديانج وعطية»

- الزمالك أمام «دريمز» و«زيزو» يواصل التأهيل و«جوميز» يحذر اللاعبين من استمرار أفراح القمة

الصفحة الثانية

- هجوم إسرائيلى داخل العمق الإيرانى والانفجارات تدوى فى «أصفهان».. وتحذيرات دولية من خطورة التصعيد

- «طهران»: رصدنا 3 مسيرات وتم تفعيل منظومة الدفاع الجوى وتدميرها فى السماء.. و«القاهرة»: عواقب خطيرة لاتساع رقعة الصراع وعدم استقرار المنطقة

- «مسقط» تدين الهجوم.. و«بكين»: سنواصل القيام بدورنا لتحقيق التهدئة

- «أبوالنور»: إسرائيل تزعزع استقرار الشرق الأوسط.. و«العنانى»: ردة الفعل الإسرائيلية نوعية وليست انتقامية لحفظ ماء وجه تل أبيب

- الاحتلال الإسرائيلى يدمر البنية التحتية لمخيم «نور شمس».. ويواصل تخريب الشوارع فى «الضفة الغربية»

- جرافات الاحتلال تهدم محلات ومخازن فى ساحة المخيم.. وتطلق قنابل الصوت والغاز فى قرية المغير

- 14 اتفاقية لمشروعات استثمارية صينية بـ «اقتصادية قناة السويس»

- «شين فنج مينج» القابضة تؤسس مصنعاً لإنتاج ألياف الفايبر والبوليستر.. و«جمال الدين»: جذبنا 128 مشروعاً

- وزيرة الهجرة: مصالح المصريين بالخارج أولوية قصوى فى «الجمهورية الجديدة»

- «جندى»: تزايد الطلب على العمالة المصرية محلياً ودولياً يحد من «الهجرة غير الشرعية».. والشاب المصرى من أكثر الجنسيات تفوقاً ما يجعله مطمعاً للدول التى تعانى من نقص العمالة

الصفحة الثالثة

- خطة «الثقافة» لتفعيل مخرجات الحوار الوطنى: تعظيم الاستفادة من المؤسسات فى دعم الهوية الوطنية.. وقانون لبيع «الحرف التراثية»

- إصدار دليل إرشادى للهوية البصرية للمحافظات يشمل المدن والحضر والريف.. واستراتيجية لإطلاق الطاقات الإبداعية والحفاظ على الهوية بالتعاون مع مركز معلومات الوزراء

- انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضى الدولة

- «التنمية المحلية»: التصدى بقوة للتعديات والتعامل بحسم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية.. و«آمنة»: استرداد ١٫٥ مليون متر مربع وإزالة ٢٧٥٨ تعدياً و٢٤٢ مخالفة استزراع سمكى ببورسعيد خلال المرحلتين الأولى والثانية.. وتنفيذ توجيهات «السيسى» بضرورة استغلال الأراضى المستردة فى مشروعات النفع العام

- زيادة الإقبال على توريد القمح لصوامع وزارة التموين والمحافظون يوجهون بسرعة تسليم مستحقات المزارعين

- «الأعلى للجامعات»: لا أعداد إضافية للكليات فى تنسيق 2024

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: المتاجرة بالدين

- مقال رأي لـ إمام أحمد بعنوان: الدولة العاقلة وسط إقليم طائش!

- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور «فسدق»

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: مطاردة «بصيص» النور

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: بركان إيران

- مقال رأي لـ أشرف شرف، بعنوان: عبدالرحمن الأبنودي.. موال النهار

- مقال رأي لـ الأمير رشا يسري، بعنوان: حوار المسيرات بين إسرائيل وإيران

- مقال رأي لـ لطفي سالمان، بعنوان: هل تغلق مصر التيك توك؟

الصفحة السادسة

- صلاح السعدني.. «الجنوبى» يودع حلمه

- من «حسن أرابيسك» لـ«سليمان غانم».. رحلة من العطاء الفنى

- «المتحدة للخدمات الإعلامية» تنعاه: مصر فقدت قامة فنية وثقافية كبيرة

- «الشناوى»: كان عملاقاً فى ذروة عطائه وحتى عندما اختار الصمت

- تفاصيل اللحظات الأخيرة: مات على سريره داخل منزله

- نجوم الفن والإعلام ينعونه: فقدنا قيمة كبيرة برحيلك وشرفنا بالعمل معك

- مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: في حب العمدة صلاح السعدني

الصفحة السابعة

- موقعة المصير.. الأهلى يواجه مازيمبى فى لوبومباشى.. 8 غيابات تضرب الأحمر تغييرات فى التشكيل.. ومكافآت خيالية تنتظر بطل الكونغو

- التحديات لا تنتهى.. «كولر»: سنرد على من ضحكوا لفوزهم على بيراميدز

- المشاركة للجاهزين فقط.. «شيكابالا» يعود لحسابات الزمالك أمام «دريمز» و«جوميز» يحذر اللاعبين من استمرار أفراح القمة

- معنا للنهاية.. ليفربول يتمسك بـ«صلاح» و«كلوب» يدافع عن لاعبه

الصفحة الثامنة

- مشهد مؤثر.. عائشة بن أحمد: دموعى نزلت «بدون سابق إنذار»

- «كنتالوب زى الشهد».. تجود به أراضى الإسماعيلية وثماره عالية السكر ومنخفضة السعر

- على نار وحطب.. وجبات ساخنة للنازحين مجاناً من «مطبخ الخير»

- بالذكاء الطبيعى أو الاصطناعى.. «Double Face» لكشف المحتوى الإلكترونى الزائف