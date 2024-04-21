سورة قرآنية داوم على قراءتها كل يوم.. تفرج الكرب وتغير حياتك

يحرص المسلمون على أداء العبادات والطاعات، وتعتبر تلك من الأمور الضرورية التي يجب القيام بها، مثل قراءة القرآن وأداء صلاة الفجر في وقتها، وذكر الله تعالى في كل وقت، لكن في بعض الأوقات الإنسان يشعر بضيق الحال، ويجب عليه أن يلجأ إلى الله عزوجل ليردد أدعية الصالحين، وقراءة سور من القرآن لفك الكرب، إذ توجد بعض السور القرآنية المحبب قراءتها في هذا الوقت لتفريج الكرب والشعور بالتغيير للأفضل.

سورة تفرج الكرب

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن المشايخ الذين درسوه علوم الدين نصحوا بقراءة سورة الشرح لتفريج الكرب وانشراح الصدر وتفريج الهموم بقول الله تعال «أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ «1» وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ «2» ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ «3» وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ «4» فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا «5»، إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا «6» فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ «7»، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب «8» صدق الله العظيم»، 40 مرة في اليوم.

دعاء انشراح الصدر

وعن الأدعية التي تفرج الكرب وتغير حياتك وتشرح الصدر، قال علي جمعة إن الصالحين دائمًا ما كانوا يدعون ربهم، وخاصةً الكرب والضيق ويرددون: «يا رفيق يا شفيق فرج عنا كل ضيق»، واستدل بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، بفضل الدعاء السابق: «ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم؟ تدعون الله في ليلكم ونهاركم فإن الدعاء سلاح المؤمن».