علي جمعة يوضح حكم جمع الصلاة لظروف العمل (فيديو)

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، حكم جمع الصلاة لظروف العمل، إذ قد يكون للبعض أشغال كثيرة تلهيه عن أداء الفروض في أوقاتها، دون معرفة حكم ذلك شرعًا.

حكم جمع الصلاة لظروف العمل

أجاب الدكتور علي جمعة، على تساؤل هل يجوز جمع الصلاة لظروف العمل؟ قائلا: إن في حالة كان الشخص مشغولا عن أداء الفرض القادم، يصليه «جمع تقديم» مع الفرض الذي يسبقة، مثلا يصلي العصر بعد صلاة الظهر، وكذلك في المغرب والعشاء.

جمع الصلوات

أضاف الدكتور علي جمعة، عبر مقطع فيديو نشره على قناته على موقع «يوتيوب»، أنه يمكن أيضا صلاة الفرض بـ«جمع التأخير»، أي جمع صلاة الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، وذلك تمسكًا وتعظيما لقدر الصلاة.

واستشهد الدكتور على جمعة، بالحديث الشريف: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر في حديث وكيع.

قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته، وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.