رد فعل سيدة أميركية شاهدت زوجها يتابع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي «فيديو»

رد فعل غاضب قامت به سيدة أمريكية تجاه زوجها الذي شاهدته يتابع بيان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بإحدى القنوات الإخبارية على التلفاز، إذ قامت بكسر الشاشة باستخدام مكنسة يدوية فور رؤيتها «نتنياهو».

رد فعل السيدة الأمريكية عند مشاهدة نتنياهو

علامات الغضب سيطرت على السيدة الأمريكية عند رؤيتها رئيس وزراء الاحتلال الإسرئيلي بنيامين نتنياهو أثناء حديثه، لتقوم على الفور بإحضار المكنسة اليدوية وكسر شاشة التلفاز دون تردد، ما جعل علامات التعجب تسيطر على زوجها من رد فعلها وفقا لمقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

لم يتوقع تصرفها.. رد فعل سيدة أميركية مع زوجها بعدما شاهدته يتابع بيان نتنياهو #قناة_الغد #فلسطين #غزة pic.twitter.com/SHRENiXdrr — قناة الغد (@AlGhadTV) April 19, 2024

التفاعل مع مقطع الفيديو

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الخاص بالسيدة الأمريكية الذي أبرز مدى غضبها من «نتنياهو»، وذكر البعض أنها لم تكن المرة الأولى التي تقوم فيها السيدة الأمريكية بهذا الفعل، فسبق وأقدمت على تحطيم الشاشة عندما كانت تشاهد الرئيس الأمريكي «جو بايدن» على إحدى القنوات الإخبارية، حيث جاء التعليقات كالتالي: «دي مش أول مرة وقبل كدا كسرت التلفزيون لما بايدن كان بيتكلم»، وكذلك «السيدة دي من عائلة فلسطينية ومعروفين في أمريكا»، أيضا «تسلم إيدك».

ويتعاطف كثيرون مع الشعب الفلسطيني بسبب الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي شنها العدوان الإسرئيلي، وراح ضحيتها آلاف الشهداء أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وحولت نيران جيش الاحتلال شوارع فلسطين إلى جحيم، والمباني أصبحت ركام، مع نقص في الغذاء والمياه وانقطاع الكهرباء.