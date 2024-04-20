«كأننا بنوصله الحج».. فتوح أحمد يحكي مشهدا مؤثرا من جنازة صلاح السعدني

نعى الفنان فتوح أحمد، صلاح السعدني، الذي وافته المنية صباح أمس الجمعة عن عمر ناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض.

فنان استثنائي محبوب

وقال «فتوح» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا» المذاع عبر شاشة cbc، تقديم الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين، اليوم السبت، إن صلاح السعدني كان فنانًا استثنائيًا محبوبًا من جماهيره، ولقبوه بـ«عمدة» الدراما العربية وليس المصرية فقط، موضحًا أنه أثناء تشييع الجنازة رفقة الفنانة روجينا وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شعرنا بشعور غريب، وكأننا ذاهبين لتوصيله لتأدية مناسك الحج».

حزن شديد لرحيل الفنان

وتابع: «من وقت ما علمنا بوفاة الفنان صلاح السعدني، لم نفارق ابنه أحمد وبعد ما تم تشييع الجثمان ذهبنا معه للمنزل، وكل مواقف صلاح السعدني كانت جميلة والجميع كان في حالة حزن شديدة على وفاته».