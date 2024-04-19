هل يعود الأحد يوم عمل للموظفين «أون لاين» من المنزل؟.. الحكومة تحسم الجدل

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن قراراً لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام «أون لاين» من المنزل، اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.

تطبيق القرار في أغسطس 2023 فقط

أكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لتلك الأنباء، مؤكدا أن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي 2023، موضحاً أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام «أون لاين»، جرى تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس 2023، دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي 2024، ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي، مناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.