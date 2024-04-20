تراجعت 42%.. انخفاض أسعار المكرونة بالسلاسل التجارية بعد تدخل الحكومة

أعلن عدد كبير من السلاسل والمحال التجارية الكبرى عن تراجع أسعار السلع والمواد الغذائية، استجابةً لمبادرة الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وتشمل تلك السلع المكرونة.

أسعار المكرونة اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار المكرونة الآن بمختلف أنواعها بعد التخفيضات التي شهدتها، في عدد من السلاسل التجارية، بالإضافة إلى قيمة الانخفاضات، إذ تصل نسبة التراجعات نحو 42% لعدد من الأنواع، وفقًا لبيان الغرف التجارية، وجاءت الأسعار الجديدة كما يلي:

سلسلة محال كارفور

- سجّل سعر كيس مكرونة «روجينا 400 جرام» نحو 19.95 جنيه بدلاً من 25 جنيها، بتراجع يقدر بنحو 20%.

- سجّل سعر كيس مكرونة «الملكة 400 جرام» نحو 13.45 جنيه بدلاً من 15 جنيها، بتراجع يقدر بنحو 10%.

سلسلة محال اللولو

- سجّل سعر كيس مكرونة «كايرو 400 جرام» نحو 11.95 جنيه بدلاً من 15.50 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 23%.

- سجّل سعر كيس مكرونة «المطبخ 400 جرام» نحو 11.95 جنيه بدلاً من 16.25 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 26%.

سلسلة محال الفرجاني

- سجّل سعر كيس مكرونة «لمتنا 400 جرام» نحو 11.45 جنيه بدلاً من 13.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 18%.

- سجّل سعر كيس مكرونة «المكلة 400 جرام» نحو 12.50 جنيه بدلاً من 13.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 10%.

سلسلة محال كازيون

- سجّل سعر كيس مكرونة «رويال 1 كيلو» نحو 27.95 جنيه بدلاً من 34.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 20%.

- سجّل سعر كيس مكرونة «بساطة 350 جرامًا» نحو 10.50 جنيه بدلاً من 12.75 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 18%.

سلسلة محال فتح الله

- سجّل سعر كيس مكرونة «غالية 350 جرامًا» نحو 7.50 جنيه بدلاً من 13 جنيهًا، بتراجع يقدر بنحو 42%.

- سجل سعر كيس مكرونة «لمتنا 1 كيلو جرام» نحو 28.50 جنيه بدلاً من 38 جنيهًا، بتراجع يقدر بنحو 25%.