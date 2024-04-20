حسن الرداد يكشف سر تشابه مشهد وفاة والدته في مسلسل «محارب» والواقع

قال الفنان حسن الرداد، إن مسلسل محارب واحد من المسلسلات الصعبة في تكوينها، موضحا: «شخصيتي في المسلسل كانت صعبة جدا، وكذلك باقي شخصيات المسلسل، ودوري كان صعب جدا ومليان مشاهد مركبة كتيرة؛ لأن المسلسل يناقش قضية كثيرة».

سر تشابه مشهد وفاة والدة حسن الرداد في المسلسل والواقع

وكشف الفنان حسن الرداد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، تقديم الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين، عن صعوبات مسلسله «محارب» الذي عرض على قناة «CBC»، في الموسم الرمضاني الماضي.

وتحدث الفنان حسن الرداد عن مشهد وفاة والدته في مسلسل محارب، قائلا: «المشهد كتبه المؤلف، والباقي يكون دور الممثل الذي يرتجل خلال العمل، ويعتمد بشكل كبير على أداء الممثل».

وأكد «الرداد» أن «المشهد كان صعب جدا، وذكرني بوفاة والدتي الحقيقة؛ إذ تشابه مشهد الوفاة في دخولي غرفة المستشفى لرؤية والدتي وقت وفاتها، وتكررت علي لساني جمل خلال مشهد وفاة أمي في المسلسل، كانت نفس الجمل التي قلتها لوالدتي في الحقيقة خلال تواجدها في المستشفي خاصة جملة ما اتفقناش على كده».

حسن الرداد: المشهد أثر في بشكل كبير

وأشار إلى أنه اندمج في الدور، لدرجة أن المخرجة شيرين عادل ذهبت له بنفسها، وأخبرته أن المشهد جرى تصويره، وظل لفترة متأثرا بعد أداء هذا المشهد.