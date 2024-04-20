آمال ماهر: ما زلت أشعر برهبة الوقوف على المسرح

أشعلت المطربة آمال ماهر، حفلا جماهيريا في الساعات القليلة الماضية، ورفع شعار كامل العدد، وشهد تفاعلا كبيرا من الحضور الذين قاموا بالغناء معها.

وأوضحت أمال ماهر، في تصريحات تلفزيونية على هامش إحيائها الحفل أنها لا تزال تشعر بالرهبة من الجمهور خلال وقوفها على المسرح واصفة المشهد إياه بـ«المٌُهيب»، لافتة إلى هتاف الجمهور وحفظهم لأغانيها الحديثة، موضحة أن هذه نعمة كبيرة من الله؛ لأنها تشعر بالعشرة والثقة معهم على مدار سنوات طويلة من النجاح كانوا سببها.

50 عازفا يشاركون في الحفل

وأحيت المطربة آمال ماهر الحفل بقيادة المايسترو تامر فيضي، وشاركه العزف اوركسترا كبيرا ضم 50 عازفًا، وقدمت آمال عددا كبيرا من أغانيها المميزة لدى الجمهور سواء القديمة أو الحديثة من ألبومها الأخير، من بينها أغنية أنا الحب والتي بدأت بها الحفلة، أنا بردو الأصل، سكة السلامة، لو كان بخاطري، اللي قادرة، صاحبة عمري، وغيرها من الأغاني.