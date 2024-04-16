انتشار فيروس الهربس الجلدي في فصل الربيع.. طرق الوقاية والعلاج

مرض الهربس الجلدي يشهد حاليًا انتشارًا واسعًا بين الأطفال، تزامنًا مع فصل الربيع، ويظهر على هيئة الجديري المائي مع قشور وتقرحات في الجلد، مما أثار الخوف لدى الكثير من الأمهات، لذلك نقدم لكم من خلال «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن مرض الهربس الجلدي، بالإضافة إلى بعض النصائح للوقاية من الإصابة بالفيروس.

أسباب فيروس الهربس الجلدي

الهربس الجلدي عدوى وفيروس ينتشر في الجسم، وهو ما عبرت عنه الدكتورة إيمان سند أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل، خلال حديثها لـ«الوطن»، ويظهر في صورة بثور مؤلمة، أو تقرحات مفتوحة، وذلك بسبب فيروسات الجلد، ويصاب بصفة أكبر الأطفال ثم البالغين والمصابين بضعف في جهاز المناعة.

أعراض الهربس

بحسب منظمة الصحة العالمية يوجد 3.7 مليار شخص تحت سن الخمسين مصابين بعدوى فيروس الهربس الجلدي، وهذا بسبب أنه لا يعرف الكثير من الناس الأعراض المرتبطة بفيروس الهربس الجلدي، وبحسب «سند»، أعراضه تتمثل في التالي:

شدة الإرهاق الجسدي والإجهاد.

تثبيط جهاز المناعة.

ارتفاع درجة الحرارة.

اعتلال وتعب عام.

صداع شديد.

فقدان في الشهية.

شعور بالألم أو الحرقة.

الحساسية وظهور الطفح الجلدي.

القشرة والحكة

طرق انتقال الهربس

الهربس الجلدي معدِ بصورة كبيرة خاصةً بين الأطفال، لأن مناعتهم ضعيفة، والأعراض تزداد إذا لم يتم العلاج والوقاية، بحسب «سند»: «الفيروس بيفضل عايش في الجسم لو لم يتم الوقاية والابتعاد عن طرق الانتقال».

الإصابة بفيروس الهربس الجلدي بالاحتكاك المباشر.

الانتقال عبر اللعاب أو الرذاذ.

لمس المنطقة المصابة.

استخدام الأدوات الشخصية للفرد المُصاب.

علاج الهربس الجلدي

وأوضحت «سند»، أنه يجب تلقي اللقاح، ولكن يجب أن تستشير طبيبك إذا كنت:

مصابا بضعف في الجهاز المناعي.

سيدة حامل.

طفلا صغيرا في السن.

الوقاية من الهربس الجلدي

يمكن اتخاذ تدابير لتجنب الإصابة بفيروس الهربس الجلدي، بالخطوات الوقائية التالية:

تجنب الاتصال الجسدي.

عدم مشاركة الأدوات الشخصية.

غسل اليدين جيدًا.

عدم ملامسة القروح بالجسم.

تعليمات وزارة الصحة

للوقاية من الفيروس أوضحت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، النصائح والتعليمات التالية: