تحذير من فيروس يصيب الأطفال خلال فترة التقلبات الجوية.. 10 أعراض احذر منها

تنتشر الفيروسات مع فترة التقلبات الجوية في البلاد، ما يؤدي إلى ظهور أمراض وأوبئة تصيب الكبار والأطفال ومنها فيروس الهربس، وهو عبارة عن تقرحات في الجلد خاصة في منطقة الوجه، لكن هناك بعض الأشخاص من لا يهتم بظهور هذه التقرحات معتقدًا أنها مجرد حبوب وستزول مع الوقت، لذلك نستعرض أعراض ظهور فيروس الهربس، للتعامل معه بشكل فوري.

الفئة الأكثر إصابة بالهربس

فيروس الهربس، هو عدوى تنتشر في مختلف مناطق الجسد، مما يظهر في صورة تقرحات أو بثور جلدية مؤلمة، وفق ما أوضحته الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، مشيرة إلى أن الفئة الأكثر عدوى بهذا الفيروس هم الأطفال ثم البالغين «خاصة الذين يعانوا من ضعف جهاز المناعة».

أعراض الإصابة بمرض الهربس

تتشابه أعراض الإصابة بفيروس الهربس، مع العديد من الأمراض الأخرى، لذلك أوضحت «سند» خلال حديثها لـ«الوطن»، الأعراض المرتبطة بفيروس الهربس الجلدي، التي لابد من التعامل معها فورًا حال ظهورها والذهاب إلى الطبيب، وتتمثل هذه الأعراض في:

- تثبيط جهاز المناعة.

- شدة الإرهاق الجسدي والإجهاد.

- صداع شديد.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- اعتلال وتعب في مختلف أنحاء الجسد.

- فقدان في الشهية.

- الحكة.

- القشرة.

- شعور بالألم أو الحرقة.

- الحساسية وظهور الطفح الجلدي عبارة عن «حبوب».

نصائح وتعليمات للوقاية من الإصابة بفيروس الهربس

كانت وزارة الصحة والسكان، أوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدة نصائح وتعليمات للوقاية من الإصابة بفيروس الهربس، وهي كالآتي:

- لابد من الالتزام بغسل اليدين من قبل الأطفال والكبار.

- تجنب تقبيل الأطفال.

- تطهير كافة الأدوات الشخصية.

بينما العلاج من الهربس يتم عن طريق الحصول على أقراص للمضادات الحيوية أو كريمات موضعية ويتم التعافي منه في غضون أسبوع لا أكثر.