«الأرصاد» تحذر من طقس شديدة الحرارة بداية من الثلاثاء.. العظمى تصل لـ41 درجة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن التقلبات في الأحوال الجوية هو طبيعة الجزء الأول من فصل الربيع وهو اختلاف في قيم درجات الحرارة بين النهار والليل، مشددة على أن قيم درجات الحرارة في فترات النهار أعلى من المعدلات الطبيعة بـ3 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة

وشددت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المٌذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن طقس الـ72 ساعة المقبلين سيكون حار في فترة النهار، وهناك زيادة في سطوع أشعة الشمس والتي تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن فترات الليل تشهد برودة، وتكون صغرى فترة الليل 18 درجة مئوية في ظل وجود نشاط نسبي للرياح.

وأشار إلى أنه بداية من يوم الثلاثاء سنبدأ في التأثر بكتل هوائية صحراوية بشكل كبير، ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا وسيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وستكون العظمى على القاهرة 36 درجة مئوية ويصل يوم الخميس لـ38، ويصل في الأقصر وأسوان لـ41 درجة مئوية.