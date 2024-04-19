احذروا الرياح والأتربة وارتفاع درجات الحرارة.. تقلبات جوية تضرب البلاد الثلاثاء

حذرت هيئة الأرصاد من عدة تقلبات في الأحوال الجوية، خلال الأيام المقبلة، بعد حالة عدم الاستقرار في الطقس، فبمجرد انخفاض درجات الحرارة وعودتها نحو معدلاتها الطبيعية، تعود للارتفاع مرة أخرى وهذا أهم ما يميز فصل الربيع، الذي يعرف بفصل التقلبات الجوية.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا، مشيرة إلى استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء ودافئ على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلاً للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تقلبات جوية يوم الثلاثاء

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا في القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، لافتة إلى أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 23 أبريل، تشهد البلاد تقلبات جوية وارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى انتشار الشبورة المائية صباحًا الثلاثاء المقبل.

درجات الحرارة غدا 20 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 23 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.