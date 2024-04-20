التحالف الوطني يكشف تفاصيل المرحلة السادسة من المساعدات الإغاثية لغزة (انفوجراف)

أطلق التحالف الوطني، المرحلة الثالثة من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للأشقاء في فلسطين لدعمهم بالمواد الغدائية، والاحتياجات اليومية، ومساندتهم على تحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين.

الدفعة الثالثة من قوافل المرحلة السادسة للمساعدات

ونشر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عبر صفحته الرسمية، انفوجرافا موضحا به تفاصيل المرحلة الثالثة من القافلة السادسة لدعم أهالي قطاع غزة، موضحا أن القافلة تتضمن أكثر من 74 شاحنة، وتضم أكثر من 1490 طنا مقسمة إلى 1286 طنا من المواد الغذائية، 165 طنا من المياه المعدنية، 9 أطنان من المشروبات، 30 طنا من الملابس والبطاطين.

مساعدات التحالف الوطني لدعم أهالي غزة

وأكد التحالف الوطني، أن القافلة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار تقديم الدعم الإغاثي والفوري لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية، تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لافتا إلى أن القوافل تأتي بمشاركة كيانات ومؤسسات التحالف.