«التحالف الوطني» بالقليوبية يشارك في المرحلة الـ6 من قوافل المساعدات لغزة

شاركت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة القليوبية، في المرحلة الثالثة من القافلة السادسة الإغاثية، التي أطلقها التحالف لدعم أهالي فلسطين، وتوفير المواد الغذائية والاحتياجات اليومية لأهالينا بغزة.

قوافل دعم غزة

أوضح التحالف الوطني في بيان، أن قوافل المساعدات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار تقديم الدعم، وتوفير المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين، الذي يؤكد دعم مصر الراسخ والثابت للقضية الفلسطينية، والتضامن الكامل مع الشعب الشقيق، للتخفيف من حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

المرحلة السادسة من المساعدات

وفقا لما أعلنه التحالف الوطني، تضم قوافل المرحلة الثالثة، من المساعدات الإنسانية، أكثر من 76 شاحنة تشمل على أكثر من 1490 طنا من المساعدات، تتنوع بين المواد الغذائية، المشروبات، الأطعمة، الملابس والأغطية، والبطاطين، والمياه المعدنية.