التحالف الوطني ينظم لقاءً توعويا مع سيدات القليوبية حول تربية الدواجن

يهتم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بتحسين حياة المواطنين الأكثر احتياجا والارتقاء بها، وهو الهدف الذي تعمل مؤسساته كافة على تحقيقه، في جوانب مختلفة، منها الصحية والتوعوية والاقتصادية، وحتى الترفيهية.

ندوات توعوية لسيدات القليوبية

ونظمت وحدة التنمية المحلية في الهيئة القبطية الإنجيلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ندوات توعوية للأهالي في محافظة القليوبية، بشأن الطريقة السليمة التي لا بد من اتباعها أثناء تربية الدواجن.

وأوضح التحالف الوطني، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الهيئة الوطنية للخدمات الاجتماعية تواجدت في قرية القلزم وعرب الشرقواة، وتناولت الندوة كيفية تربية الدواجن، وكذا كيفية مراعاة التغير المناخين، والتغذية السليمة في كل مرحلة، بالإضافة إلى توزيع مشروعات زراعية.

تسليم دواجن وأعلاف

وسلمت الهيئة الإنجيلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، كل سيدة عدد 45 من الدواجن، وشيكارة ونصف من الأعلاف، وجرى تحصين الدواجن قبل التسليم للسيدات.

يأتي ذلك في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، على الارتقاء بحال المواطنين، وتوفير أشكال الدعم كافة لهم في القرى والمحافظات المختلفة.