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محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات بشتيل

كتب:

سلامة عامر
05:50 م | الجمعة 09 فبراير 2024
محافظة الجيزة خلال الجولة

محافظة الجيزة خلال الجولة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، انتهاء أعمال الإصلاح الجارية بخط مياه الشرب قطر 100 مم الواقع بناصية شارع الإسراء وتقاطعه مع شارع لبنان بمنطقة المهندسين بالعجوزة، خلال جولته اليوم لتفقد أعمال التطوير والخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق أحياء العجوزة والدقي والمنيرة الغربية.

الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله

ووجّه المحافظ مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.

الحفاظ على الأعمال ودعم الوجهة الحضارية لها

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أن الجولة شملت تفقد أعمال التطوير والصيانة الدورية الجارية بشوارع «مكة، سليمان أباظة، وادي النيل، لبنان»؛ للوقوف على نسبة التنفيذ والتوجيه بضرورة الحفاظ على الأعمال ودعم الوجهة الحضارية لها.

الالتزام بالجداول المحددة

وتابع «راشد» أعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات بشتيل وأعمال اللاندسكيب وتطوير سلالم وأنفاق المشاه والأرصفة والجزر الوسطى بشوارع 26 يوليو وأحمد عرابي والسودان، مشددا على رؤساء أحياء المنيرة الغربية والعجوزة بضرورة التنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من المراحل المتبقية من الأعمال للالتزام بالجداول المحددة لها، ورفع ناتج الأعمال أولاً بأول ومنع تراكم المخلفات بمحيط مناطق العمل لضمان تحقيق السيولة المرورية.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد للمحافظة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.