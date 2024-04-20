انطلاق المرحلة الأخيرة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات بقنا

انطلقت بمحافظة قنا، المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، بجميع مراكز، في الفترة من 20 أبريل الجاري حتى 9 مايو المقبل بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، وجهات الولاية وجميع الأجهزة المعنية، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدي على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

غرفة عمليات محافظة قنا

كلف محافظ قنا، غرفة العمليات الرئيسية بالمتابعة على مدار ال 24 ساعه لأعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة وتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، بالتنسيق مع جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مشدداً عدم التهاون مع المقصرين أو المتقاعسين في تنفيذ إزالة التعديات بكافة إشكالها والتصدي لها وإزالتها في المهد تطبيقاً للقانون وحماية حق الدولة والأجيال المقبلة.

تقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف

أكد محافظ قنا، ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحد المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجة الـ 22 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة.

وتناشد محافظة قنا المواطنين بالتمسك بحقهم بالإبلاغ عن أي مخالفات، علي الخط الساخن للمحافظة 15541 أو على غرفة العمليات المركزية بالمحافظة 0963328472 - 0963337291.