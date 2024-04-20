احذر الإفراط في تناول الطعام قد يصيبك بالأمراض.. ماذا تعرف عن البوليميا؟

رغم اختلاف الأسباب، تسبب اضطرابات الأكل معاناة للكثير من الأشخاص، وتؤثر بالسلب على حياتهم اليومية، ويعد الأمر خطيرا في حالة إصابة الشخص بـ «البوليميا».. فما هي طبيعة هذا المرض وكيف نتجنب الإصابة به؟.

ما هي البوليميا؟

تعرف «البوليميا» بالشره العصبي، وهو الإفراط في تناول الطعام بشكل غير طبيعي، وهناك بعض المصابين بهذا المرض يمتنعون عن الطعام طوال اليوم، ويشكل هذا الاضطراب خطر على صحة المصابين بحسب ما أكده أخصائي الطب النفسي وليد هندي.

أعراض البوليميا

- فقدان الإنسان السيطرة على كميات الأكل التي يجب تناولها خلال اليوم

- تناول أكثر من وجبة في مدة زمنية قصيرة

- نهم الطعام بشكل غير طبيعي

- تعمد إخفاء الطعام وتناوله بكثرة في وقت معين من اليوم

أسباب الإصابة بالبوليميا

- تلعب الوراثة دورا هاما في هذا الأمر، فمن الوارد أن يكون للشخص تاريخ عائلي مع هذا النوع من الاضطرابات.

- متلازمة القلق أو الخوف بشكل عام من فقدان أي شيء يتعلق به الشخص

- السعي للقبول المجتمعي

- الوسواس القهري

- الاكتئاب والضغوطات بشكل مستمر

- الشعور بالذنب بشكل مسمتر والانطواء عن الناس

علاج البوليميا

تعد أولى خطوات العلاج هي الاعتراف بوجود المشكلة، إذ يجب على الشخص مواجهة نفسه بأنه يعاني من اضطرابات الأكل، كما يتطلب خضوعه لخطة علاج بها بعد الخطوات التي تساعده على التخلص من هذا الأمر بحسب ما ذكره أخصائي الطب النفسي ويعد أهمها:

- ممارسة الرياضة بشكل مستمر

- تنظيم مواعيد الأكل

- تناول أكل صحي

- عدم الانشغال بفكرة زيادة أو نقص الوزن خاصة في المرحلة الأولى من العلاج

كما يجب على أي شخص متابعة سلوكه في الطعام بصفة مستمرة، وعند ملاحظته تغير في كميات الأكل، والإكثار من تناول عدد كبير من الوجبات على فترات قصيرة، يجب استشارة طبيب قبل أن يؤثر الأمر على حياته بشكل عام.