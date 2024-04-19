تفاصيل حركة الصادرات والواردات بميناء دمياط البحري

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن، بينما غادرت 9 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27 ألفا و479 طنا، تشمل 4900 طن علف بنجر، و18 ألفا و55 طن يوريا، و3552 طن رمل، و666 طن كلينكر صب، و306 أطنان بضائع متنوعة.

حركة البضائع

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67 ألفا و124 طنا، تشمل 33 ألفا و338 طن قمح، و722 طن خشب زان، و8 آلاف و189 طن ذرة، و9 آلاف طن سكر، و6 آلاف و329 طن خردة، و8 آلاف و146 طن حديد، و1400 طن زيت طعام، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 270 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 146، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2332 حاوية مكافئة.

صومعة الحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51 ألفا و829 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 186 ألفا و392 طنا، كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 4 آلاف و986 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما متجه الى السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجًا عدد 4853 شاحنة.