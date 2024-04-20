رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم: الصحافة القومية قاطرة القوى الناعمة في مصر

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إنه يعمل على تحقيق موراد جديدة للمؤسسة، وتحقيق التكامل ما بين الصحافة المطبوعة والديجيتال، مشيرا إلى ضرورة توظيف جميع إصداراتها التي تصل إلى 12 في الموقع الإلكتروني لـ«أخبار اليوم»، بجانب المحتوى الطبيعي للموقع.

وشدد «عفيفي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، على أن الصحافة القومية هي قاطرة القوى الناعمة في مصر، وهمزة الوصل ما بين الشارع والمسؤول، والعكس صحيح؛ إذ تنقل الأخبار ما بين المسؤول والمواطن أو الشارع بشكل عام.

المؤسسات الصحيفة تصنع الوعي الحقيقي

ولفت إلى أن المؤسسات الصحيفة، هي مؤسسات صناعة الوعي الحقيقي غير المزيف القادر على مواجهة الشائعات، مشيرا إلى أن أخبار اليوم معروفة بأنها مؤسسة المبادرات المجتمعية، موضحا أن عيد الأم من صناعة أخبار اليوم، وكذلك عيد الحب.