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دراما المتحدة

وصول غادة عادل وهند صبري لحفل افتتاح مهرجان أسوان

كتب:

بسمة شطا
تصوير:

عبد الحافظ السيد
10:24 م | السبت 20 أبريل 2024
مهرجان أسوان لأفلام المرأة

مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وصل منذ قليل عدد من الفنانين إلى حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته الثامنة.

وحضرت كل من غادة عادل وهند صبري؛ استعدادا تكريمهما في حفل الافتتاح.

وكان قد وصل أيضا عدد آخر من الفنانين من بينهم ريم البارودي وسوزان نجم الدين وفرح يوسف، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تشهد عرض 76 فيلما في مختلف برامج ومسابقات المهرجان، ويكرم خلالها النجمة غادة عادل، والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج بأكاديمية الفنون، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، فيما اختار المهرجان تونس لتكون ضيفة شرف دورته المقبلة التي تعقد برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.

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بقلم بسمة شطا