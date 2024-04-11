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دراما المتحدة

رانيا يوسف للمقبلين على الزواج: تعاملوا بشكل صحي ومتحضر

كتب:

محمد عزالدين
11:16 م | الخميس 11 أبريل 2024
رانيا يوسف

رانيا يوسف

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها ليست خبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتمد على نصائح وتوجيهات أبنائها، مُشيرة إلى أن بناتها يشجعونها على تجربة أشياء جديدة والتفاعل مع الجمهور، عبر هذه المنصات.

نصائح رانيا يوسف للمقبلين على الزواج

وأوصت رانيا يوسف، خلال لقائها ببرنامج «سهرة dmc»، المذاع على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، الشباب المقبلين على الزواج بالتعرف جيدًا على بعضهم قبل الارتباط، فالزواج ليس مجرد إعجاب بين شخصين، بل يشمل أيضًا تربية الأبناء والعديد من المسؤوليات المشتركة، ومن الضروري أن يتفق الزوجان في المسائل المادية والتقاليد، وأن يتعاملوا بشكل صحي ومتحضر.

وتحدثت «يوسف» خلال اللقاء عن رحلتها الفنية وأبرز الأعمال التي قدمتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى حديث خاص عن مشوارها الفني وأبرز التحديات التي واجهتها.

كما استضاف البرنامج في فقرة أخرى اليوم الفنان وائل الفشني، الذي تحدث عن رحلته في عالم الغناء، وقدّم مجموعة من أغانيه خلال الحلقة، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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