تحدثت الفنانة رانيا بوسف عن بناتها ورأيها في زواجهن مبكراً، مشيرة إلى أنها لم تجبرهن على الزواج ولهن حرية الاختيار.

رانيا يوسف: متفقة مع بناتي مايتجوزوش قبل سن الـ30

وقالت رانيا يوسف، خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي عن زواج بناتها قبل سن الـ30 قائلة: «لو جه الشخص المناسب لبنوتة من بناتي هبقى متمسكة برأيي انهم ميتجوزوش قبل 30 سنة، بس هما اللي هيعملوا اللي عايزينه طالما عدوا الـ21 سنة».

آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل بقينا اتنين، قائلة: «شخصية ياسمين في المسلسل شبهي، وشايلة مسؤولية البيت والعيال، والست هي اللي بتشيل التفاصيل كلها، والراجل بيشتغل ويتعب، لكن معندوش تفاصيل الستات والحياة اليومية، وهي مهتمة بالبيت والأبناء والستات شايلين شيلة محترمة إلى جانب الشغل بكل مشاكله ومسئولياته».

مسلسل بقينا اتنين يتناول قضية الطلاق والانفصال وتأثير ذلك على حياة الأولاد، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف.