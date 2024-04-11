رانيا يوسف: طقوسي في العيد «أنتخة» وشرب زنجبيل.. ورشاقتي مش دايت

كشفت الفنانة رانيا يوسف، طقوسها في عيد الفطر المبارك، المتمثلة في الراحة على الأريكة في المنزل، وشرب الزنجبيل وممارسة الرياضة.

قالت رانيا يوسف، خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي: «بحب الأنتخة على الكنبة، ولا أشرب شاي أو قهوة لكن أشرب زنجبيل ومشروبات طبيعية، طوال عمري هكذا، وعندما أجلس في المنزل أمارس الرياضة وأحرص على مواعيد النوم، لكن عندما يكون هناك عمل لا وقت لي مع الرياضة».

سر رشاقة رانيا يوسف

وعن سر رشاقتها قالت: «ليست نتيجة دايت، ولكن الخمس سنوات الماضية في حياتي مررت بظروف صحية ليست جيدة، وبالتالي كنت أتناول أدوية تسببت في تخزين مياه بالجسم، وكنت طوال الوقت منفوخة، وهذا ظهر نسبيا في مسلسل وبينا معاد، وعندما انتهيت من تصوير المسلسل انتهت هذه الفترة من العلاج وتخلصت من الأدوية هذه، لذلك عاد من جديد جسمي لطبيعته».

طقوس رانيا يوسف في رمضان

وعن طقوسها في شهر رمضان المبارك، لفتت إلى أنّ المميز في رمضان أن الجميع يجتمع على مائدة الإفطار، وهذا شيء أساسي، بينما في الأيام العادية ونظرًا لاختلاف مواعيد كل فرد في المنزل لا يحدث ذلك، مردفة: «في رمضان استيقظ ثم أذهب للجيم، وأفضل وقت لممارسة الرياضة في وقت فراغ المعدة وممارسة الرياضة أطول وقت، ثم بعد ذلك أتناول الإفطار ثم الجلوس على الكنبة، لا أحب المطبخ لكن أحب تناول الطعام وأشرف فقط على إعداده».