«لو تليفونك ضاع وهو مقفول».. حيلة ذكية للعثور عليه

ضياع الهاتف المحمول وخاصة إذا كان مغلقا، أكثر ما يشغل بال مستخدمي الهاتف، خوفًا من عدم العثور عليه مرة أخرى، وضياع كافة البيانات من عليه، وهو ما حرصت على حل شركة «جوجل» في تحديثها الجديد لمعالجة المشكلة.

تحديث جديد للعثور على الهاتف

هناك العديد من المواقف التي يفقد فيها الشخص هاتفه وخاصة من نوع «اندرويد» يؤدي إلى إغلاقه، منها نفاذ البطارية أو تمت سرقته، لذلك طرحت «جوجل» تحديثًا جديدًا لخدمة «Find My Device»، للعثور على الهاتف وهو مغلق.

تحديث خدمة «Find My Device»، يقدم حلًا جديدًا يتيح لمستخدمي الهواتف بتحديد موقع هواتفهم حتى إذا تم إيقاف تشغيلها، وتعمل هذه الآلية على الاستفادة من أجهزة Android الموجودة في محيط الهاتف المفقود لتحديد موقعه، كما يُعزز التحديث تجربة المستخدم من خلال دمج تقنية الواقع المعزز (AR).

بدأ طرح تحديث جوجل الجديد

وعبر خدمة «Find My Device» توجد إرشادات مرئية وتوجيهات باستخدام كاميرا الهاتف، وذلك لمساعدة المستخدمين في العثور على هواتفهم حتى إذا كانت مغلقة، وحسب ما أعلنته الشركة فإنه بدأ طرح هذه الميزات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ومن المقرر أن يمتد عالميًا.

وجدير بالذكر أن هناك العديد من الأشخاص يفضلون تحويل الهاتف إلى وضع طيران لمنع تلقي المكالمات الهاتفية، لكن هذه الخاصية، تمنع أيضًا مستخدم الهاتف من تفعيل بيانات الهاتف ليتمكن من استخدام الإنترنت بدون الواي فاي، لذا، هناك بعض إمكانية لتحويل الهاتف إلى «غير متاح»، دون تفعيل خاصية وضع الطيران.