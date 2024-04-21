عاجل.. ماذا يحدث في الطقس خلال الأيام القادمة؟.. 5 فئات عليها البقاء في المنزل

حالة من التقلبات الجوية يشهدها الطقس في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي توقعت حدوث نشاط للرياح في بعض المناطق يؤدي إلى تكوُّن أتربة عالقة في الجو وتدهور الرؤية الأفقية؛ لذا يُفضل عدم الخروج من المنزل لبعض الفئات خلال الأيام المقبلة لتجنب خطورة التقلبات الجوية.

5 فئات يُفضل عدم خروجها من المنزل

ولتجنب خطورة نشاط الرياح والأتربة العالقة في الجو خلال طقس الأيام المقبلة، أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن عدة فئات يُنصح بعدم خروجها من المنزل خلال فترة نشاط الرياح وتراكم الأتربة بكثافة في الجو، وهم:

كبار السن. مرضى حساسية الصدر. مرضى حساسية الجيوب الأنفية. الحوامل. الأطفال.

ولتجنب الإصابة بالأمراض التنفسية، هناك عدة نصائح يجب على هذه الفئات اتباعها في حال الاضطرار للخروج من المنزل أو بشكل عام، منها:

ارتداء الكمامة لتجنب دخول الأتربة إلى الرئتين.

إغلاق جميع النوافذ لضمان عدم دخول الأتربة التي تتسبب بدورها الإصابة بالأمراض التنفسية.

متابعة النشرات الإخبارية بصفة مستمرة.

استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، حالة الطقس المتوقعة الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن خلال طقس غدًا الأحد 21 أبريل، يسود استقرارًا للأحوال الجوية على كل الأنحاء، وتكون الأجواء حارة نهارًا، ودافئة على السواحل الشمالية، بينما شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مائلة للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت «الأرصاد» أن يشهد طقس الاثنين 22 أبريل نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، تكون مثيرة للرمال والأتربة علي أقصي الغرب على فترات متقطعة، وأن يشهد طقس الثلاثاء 23 أبريل نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

حالة الطقس يوم الجمعة

كما توقعت «الأرصاد» أن يشهد طقس الأربعاء 24 أبريل نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على أغلب الأنحاء، ويشهد طقس الخميس 25 أبريل نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على أغلب الأنحاء، كما يشهد طقس الجمعة 26 أبريل نشاطرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيدعلى فترات متقطعة.