«الأرصاد» تحذر من حالة البحر المتوسط بسبب نشاط الرياح.. ماذا يحدث؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت 20-4-2024، ودرجات الحرارة وحالة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، متوقعة أن تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، ما يعمل على ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، أما حالة البحر الأحمر، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.75 متر.

حالة الطقس اليوم والظواهر الجوية

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافىء على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه في المساء يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الصباح تنشط الشبورة المائية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، وتبدأ من الساعة 4 فجرًا، وحتى الساعة 8 صباحا.

درجات الحرارة اليوم السبت 20 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة.