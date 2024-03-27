ميتا تدرس رفع الحظر عن كلمة «شهيد».. ما علاقتها بفلسطين؟

أوصى مجلس الرقابة في شركة ميتا أمس الثلاثاء، برفع الحظر الشامل عن الكلمة العربية «شهيد» بعد استعراض استمر لمدة عام، حيث خلصت الاستعراضات إلى أن نهج الشركة الأم لفيسبوك كان مبالغًا فيه، وأنها حجبت دون سبب الكلام لملايين المستخدمين، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

انتقادات متكررة لشركة ميتا

أشار المجلس إلى ضرورة توضيح الشركة للأسباب التي تؤدي إلى الحظر، وذلك في حال ارتباط كلمة «شهيد» بعلامات واضحة على العنف أو عند انتهاك قواعد ميتا، أو في حالة عدم الامتثال لقواعد ميتا.

ويأتي هذا القرار بعد انتقادات متكررة للشركة بسبب تعاملها مع المحتوى المتعلق بالشرق الأوسط، حيث أجرت دراسة بتكليف من شركة ميتا نفسها في عام 2021 ووجدت أن نهجها كان له تأثير سلبي على حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين، وغيرهم من مستخدمي خدماتها الذين يتحدثون باللغة العربية.

انتقادات لشركة ميتا

وزادت هذه الانتقادات بشكل ملحوظ منذ بدء الأعمال العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في أكتوبر.

واتهمت جماعات حقوقية شركة ميتا بحجب المحتوى الداعم للفلسطينيين على فيسبوك وإنستجرام.

ووصل مجلس الرقابة في شركة ميتا إلى نتائج مشابهة في تقريرها، حيث وجد أن قواعد الشركة بشأن كلمة «شهيد» لم تحسن في مراعاة تنوع معاني الكلمة، ما أدى إلى حذف المحتوى الذي لا يشجع على العنف.