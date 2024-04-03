«القاهرة الإخبارية»: تعطل بعض منصات «ميتا» بعدة مناطق حول العالم كتب: عمرو هلال 08:29 م | الأربعاء 03 أبريل 2024 ميتا أفادت «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، عن تعطل بعض منصات «ميتا» بعدة مناطق حول العالم. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: محاولات اختراق.. خبير تكنولوجي يكشف سبب الأعطال المتكررة في فيسبوك وإنستجرام وفاة صاحب أشهر صورة بعد تعويم السفينة الجانحة.. تنبأ بوفاته عبر فيسبوك ضبط متهم استولى على حسابات المواطنين عبر «فيسبوك» رابط استرجاع الأرقام المحذوفة من الهاتف عن طريق فيسبوك.. بضغطة واحدة ضبط متهم بالأقصر لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية عبر «فيسبوك» القاهرة الإخبارية فيسبوك ميتا تطبيقات ميتا بقلم عمرو هلال