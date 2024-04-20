«السياحة»: موسم الحج هذا العام سيكون ناجحا.. ونعمل على رفع جودة الخدمات

قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن اللجنة حريصة على أن يكون موسم الحج لهذا العام مميزا وناجحا بشكل كبير، موضحا أن اللجنة حثت جميع الشركات المنظمة، على العمل على تجويد كل الخدمات المقدمة بما يضمن إراحة الحجاج.

مخيمات الحجاج بمنى

أضاف لـ«الوطن»، أن وفد من اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، سيسافر للسعودية خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، لتوحيد المنطقة التي سيقيم بها حجاج المستوى الاقتصادي طيران، وعددهم 13 ألف حاج بمخيمات مشعر منى، بعد استبدال جزء من الأراضى المخصصة لهم بقطعة أرض مجاورة لها، لافتا إلى أن الأرض التي جرى استبدالها، كانت تتسع لنحو 3 آلاف حاج.

معاينة مساكن الحجاج

أشار إلى أن بعض شركات السياحة، ستتوجه خلال الأيام المقبلة إلى السعودية، لاستكمال معاينة وتوثيق عقود مساكن حجاج السياحة، بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، لإنهاء كل إجراءات الحج لهذا العام، موضحا أن أولى رحلات الحج السياحي ستنطلق خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر ذو القعدة.