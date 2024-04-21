«الأرصاد»: طقس حار نهارا على الأنحاء كافة.. غائم على السواحل الغربية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنّ طقس اليوم يكون حار نهارا على أغلب الأنحاء بسبب ارتفاع قيم الحرارة العظمي، في حين يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والغربية للبلاد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

نشاط للرياح على جنوب البلاد

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير عنها، إلى اعتدال نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري وسيناء ومدن القناة، والسواحل الشرقية والغربية للبلاد، حيث لا تتجاوز سرعات الرياح 24 كيلومترا في الساعة، كما يسود طقس غائم جزئيا على وسط سيناء والسواحل الغربية والشرقية، في حيث تشهد سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب الصعيد نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 34 حتى 36 كيلومترا في الساعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون الرياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر إلى مترين.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وتكون الرياح سطحية شمالية غربية، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر.

درجات الحرارة اليوم