هل يؤثر الطقس على أداء اللاعبين؟.. تحدث عنه كولر بعد مباراة الأهلي ومازيمبي

عقب نهاية مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، علق المدير الفني للأهلي، السويسري مارسل كولر على التعادل السلبي بين الفريقين، مشيرا إلى أن درجة الحرارة العالية والرطوبة كانت سببا في تراجع أداء الناديين.

وقال: «كانت هناك فرصة كبيرة لتسجيل أهداف في هذا اللقاء المهم، الجميع بذل مجهودًا عاليًا».. فما علاقة الرطوبة وتأثيرها على أداء لاعبي الأهلي ؟.

دور درجات الحرارة في تعادل الأهلي

في المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، علق مارسيل كولر على التعادل السلبي قائلا: «الجو كان حر جدا ولاعبتنا عملت كل حاجة النهاردة، وكان في فرص للفريقين كان ممكن يكسبوا »، فيما كانت درجات الحرارة بحسب موقع «weather» العالمي 36 درجة مئوية والرطوبة 69%.

فيما أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، على أن ارتفاع الرطوبة يقلل مجهود لاعبي كرة القدم، وبالتالي يؤدي إلى ضعف الأداء: «ارتفاع الرطوبة يقلل نسبة الأكسجين في الدم وبالتالي يسبب صعوبة التنفس ويقلل مجهود اللاعب اللي بيبذل مجهود في الملعب، وفي نفس الوقت نقص الأكسجين يطلب مجهود زيادة من الرئة علشان توصل الدم».

وبحسب موقع «intermountainhealthcare» العالمي، تؤدي الحرارة والرطوبة العالية إلى مشكلتين في جسم اللاعب؛ الأولى ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية والثانية الجفاف، كما تؤدي زيادة درجة حرارة الجسم إلى انخفاض قدرة العضلات على التحمل، ما يعني قدرة العضلات على الانقباض بشكل متكرر أو بطريقة مستدامة على مدى فترات طويلة من الزمن.

وتتسبب درجات الحرارة الأساسية المرتفعة أيضا في حدوث تحول في إنتاج الطاقة من الآليات الهوائية إلى الآليات اللاهوائية، ما يعني أن الجسم يجب أن يستخدم مخزون الطاقة العضلية بسرعة أكبر.

وأخيرا، يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم متأثرا بالرطوبة العالية إلى انخفاض تدفق الدم إلى القلب حيث يتجمع الدم في الأطراف، وإذا لم يحصل القلب على القدر الكافي من الدم، فلن يتمكن من ضخ نفس القدر من الدم المؤكسد إلى العضلات.

موعد مباراة الأهلي القادمة:

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي على ملعب استاد القاهرة، يوم الجمعة المقبل 26 أبريل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والتي من المتوقع أن تشهد حضور جماهيري يقدر بـ50 ألف مشجع.